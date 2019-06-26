Социологи обнародовали свежий рейтинг партий

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В парламент проходят пять партий

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Отметим, по сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня, значимо вырос рейтинг партии "Европейская Солидарность" - с 5,0% до 7,2%.

Кроме того, рейтинг партии "Слуга народа" снизился с 47,1% до 45,3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, в парламент может пройти пять политических партий