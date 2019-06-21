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Суд установил непрерывное проживание Саакашвили в Украине

Новости » Выборы 2019    21.06.2019 - 12:38
Суд установил непрерывное проживание Саакашвили в Украине
Фото: Михаил Саакашвили (reginfo.ge)

Решение суда позволяет Саакашвили баллотироваться в нардепы, однако регистрация завершилась 20 июня

Печерский районный суд Киева накануне внеочередных выборов в Верховную раду установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили постоянно проживал в Украине на протяжении пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж в своем Facebook.

Суд установил непрерывное проживание Саакашвили в Украине

Следует подчеркнуть, что такое решение дает ему возможность баллотироваться в депутаты Верховной рады.

"Суд установил факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет!" - написала Чиж.

При этом регистрация кандидатов в нардепы официально завершилась в четверг, 20 июня. В связи с чем неизвестно, удастся ли теперь Саакашвили зарегистрироваться.

Следует отметить, что соответствующий иск в суд был подан именно в связи с регистрацией Саакашвили в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. Так, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" во внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Экс-глава Одесской ОГА заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в ВР.

Добавим также, мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины. Но он отказался возглавить партию. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.

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