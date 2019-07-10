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Социологи обнародовали еще один рейтинг партий перед выборами

Новости » Выборы 2019    10.07.2019 - 15:18
Социологи обнародовали еще один рейтинг партий перед выборами
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В парламент проходят пять партий

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер могли бы преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 23 июня.

По данным опроса, лидирует партия "Слуга народа", за которую планировали отдать голоса 34% от всех опрошенных, 38% среди тех, кто планирует голосовать и 50% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (12%), "Голос" (8%), "Европейская Солидарность" (7%) и "Батькивщина" (6%).

Социологи обнародовали еще один рейтинг партий перед выборами

 

Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Опрос провели с 13 по 23 июня среди 2400 жителей. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент достижимости респондентов - 61,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля, на досрочных парламентских выборах в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.

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