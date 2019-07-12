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Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 06:30
Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину
Фото: Ренат Кузьмин (УНИАН)

Решение принял Шестой апелляционный суд, сообщил адвокат Кузьмина

Суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе регистрации Рената Кузьмина как кандидата в народные депутаты Украины. Как передает РБК-Украина, об этом написал адвокат Кузьмина Артем Захаров на своей странице в Facebook.

Адвокат отметил, что решение принял Шестой апелляционный административный суд в четверг, 11 июля.

Решение об отказе Кузьмину в регистрации было принято во время очередного заседания ЦИК 5 июля. Кузьмин значился в списке партии "Оппозиционная платформа - за життя" под номером 35.

Отметим, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и направляла в ЦИК обращение об отмене его регистрации.

В частности, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно полученного имущества и других особо тяжких преступлениях. Однако правоохранители не могут установить место нахождения Кузьмина. Вероятным местом его нахождения считается Россия или территория аннексированного Крыма. По последним данным Кузьмин находился в Ялте по состоянию на 2017 год.

Служба безопасности Украины в июле начала проверку информации о месте пребывания Кузьмина за последние 5 лет.

Напомним, ЦИК 11 июля 2019 отменила регистрацию Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". В его действиях выявили нарушения - он не проживал на территории Украины последние 5 лет.

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