"Оппозиционная платформа - За життя" представила список кандидатов

Фото: съезд партии "Оппозиционная платформа - За життя" (boyko.org.ua)

Партия представила первую десятку кандидатов в депутаты

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" 6 июня представила список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную раду Украины. Об этом было объявлено на съезде политсилы.

Партия сегодня провела съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты. В частности, в первую десятку списка вошли Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Фото: список партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг" если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

В начале июня партия "Оппозиционная платформа" могла бы получить 10,5% голосов, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Отметим, что самый высокий уровень поддержки избирателей - в восточных областях Украины (25%), а также в южном регионе (14%). На западе страны “Оппозиционную платформу” поддерживает только 1% опрошенных.

Таким образом в предвыборном рейтинге партий “Оппозиционная платформа - За життя” находится на втором месте, уступая “Слуге народа”.