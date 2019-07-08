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ЦИК объявила предупреждение 38 кандидатам в нардепы

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 21:59
ЦИК объявила предупреждение 38 кандидатам в нардепы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предупреждение было объявлено за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предупреждения 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественную сеть ОПОРА в Facebook.

Как сообщается, предупреждение было объявлено на заседании ЦИК, которое состоялось 8 июля. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центризбирком отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты. В частности, ЦИК отменил регистрацию 15 самовыдвиженцам, а также трем кандидатам, выдвинутым от партий "Европейская солидарность", "Сила и честь" и "Оппозиционный блок".

Отметим, заместитель главы Центризбиркома Евгений Радченко ранее заявил, что Комиссия и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в Верховную раду.

Ранее 7 июля ЦИК на заседании отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы. Также Комиссия внесла изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах.

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