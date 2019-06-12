ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Батькивщина" представила первых 50 кандидатов в Раду

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 21:59
"Батькивщина" представила первых 50 кандидатов в Раду
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В списке, в частности, бывший глава СБУ, дипломат и нынешние члены партии

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Список опубликован на сайте политсилы.

Первые десять позиций выглядят так:

  • Юлия Тимошенко - глава партии "Батькивщина", депутат парламента, экс-премьер-министр Украины
  • Сергей Тарута - депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации
  • Валентин Наливайченко - экс-глава Службы безопасности Украины;
  • Сергей Соболев - депутат Верховной рады
  • Елена Кондратюк - депутат Верховной рады, секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики
  • Иван Кириленко - первый заместитель фракции "Батькивщина", депутат Рады
  • Андрей Кожемякин - бывший нардеп генерал-лейтенант
  • Григорий Немыря - депутат Рады
  • Сергей Власенко - председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ
  • Валерий Дубиль - депутат Рады

В предвыборный список Батькивщины также вошли:

  • Абдуллин Александр
  • Крулько Иван
  • Лабунская Анжелика
  • Бондарев Константин 
  • Цимбалюк Михаил 
  • Данилов Виталий
  • Белькова Ольга 
  • Кучеренко Алексей 
  • Николаенко Андрей
  • Волынец Михаил 
  • Пузийчук Андрей 
  • Шкрум Алена 
  • Кабаченко 
  • Ивченко Вадим 
  • Евтушок Сергей 
  • Соколов Михаил 
  • Лукашук Богдан 
  • Ливинский Михаил
  • Черноиваненко Александр 
  • Лубкивский Маркиян 
  • Митрофанский Сергей 
  • Рябчин Алексей 
  • Гладий Василий 
  • Куюмчан Мгер 
  • Тихонов Николай 
  • Бондарук Валерий 
  • Кужель Александра
  • Радковский Олег 
  • Тренкин Юрий 
  • Курах Иван Ильич
  • Веригина Ирина 
  • Слипченко Николай
  • Гогунская Екатерина 
  • Олейник Виктор 
  • Подгорный Сергей 
  • Шустик Елена 
  • Боднар-Петровская Ольга
  • Павловский Андрей 
  • Томич Иван 
  • Приходько Екатерина 

Напомним, 10 июня на съезде партия "Батькивщина" представила первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду. Тогда Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".

Отметим, сегодня был обнародован свежий рейтинг партий перед выборами. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%) однако в пределах погрешности.

Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.

"Батькивщина" готова стать частью "коалиции действий", - Тимошенко Тимошенко рассказала о встрече с Зеленским
Новости Украины Порошенко Зеленский БатькивщинаТимошенко
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь