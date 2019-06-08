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Вакарчук представил список своей партии

Новости » Выборы 2019    08.06.2019 - 19:45
Вакарчук представил список своей партии
Фото: съезд партии "Голос" (web screenshot)

В команду Вакарчука вошли юристы, экономисты, прелставники IT-сферы

Святослав Вакарчук представил список своей партии "Голос", с которой он намерен идти досрочные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В первую десятку списка партии вошли музыкант и основатель партии Святослав Вакарчук, экс-заместитель главы Министерства экономического развития Юлия Клименко, глава украинского подразделения международной IT-компании Ring Кира Рудык, эксперт со связей с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк, член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, управляющий партнер ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" исполнительный директор Transparency International Ukraine Сергей Рахманин, исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина

Далее следуют юрист Александр Курдыдык, юрист Владимир Цабаль, эксперт рынка телекоммуникаций Андрей Осадчук, ветеран войны, киборг "Гром" Роман Костенко, Роман Лозинский, вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун, основательница и председатель правления правозащитной организации "Юридическая Сотня" Леся Василенко, главный исполнительный директор компании ASTEM и соучредитель Фонда ASTEM Foundation Рустем Умеров, Алина Свидерская, Андрей Шараскин.

Напомним, что Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные парламентские выборы в партии Святослава Вакарчука "Голос". Притула рассказал, что причиной идти на выборы стало желание, чтобы его дети жили и работали в Украине.

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