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УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке, - Кличко

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 14:19
УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (facebook.com / Vitaliy.Klychko)

Кличко добавил, что лично не пойдет на выборы в Раду

Лидер партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его политсила не будет выдвигать кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду по партийному списку. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Кличко в Facebook.

По словам Кличко, во время съезда партия УДАР решила, что не будет выдвигать кандидатов по списку, а пойдет на парламентские выборы только по мажоритарным избирательным округам.

"Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - написал лидер партии.

Кроме того, Кличко добавил, что на досрочные парламентские выборы не пойдет и остается мэром столицы.

"Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - подчеркнул он.

УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке, - Кличко

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что партия "УДАР" примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Также в своем видеообращении мэр Киева предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

Позже, Саакашвили отказался от предложения Кличко возглавить "УДАР" для участия в парламентских выборах и заявил, что партия "Рух новых сил" будет самостоятельно принимать участие в выборах в Раду.

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