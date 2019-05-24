ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политсилами

Новости » Выборы 2019    24.05.2019 - 19:44
Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политсилами
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Гройсман рассказал, что его политсила будет называться "Украинская стратегия"

На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. Об этом заявил Гройсман в эфире канала "Украина", передает РБК-Украина.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в партии "Народный фронт" продолжаются консультации об объединении с премьер-министром Владимиром Гройсманом на внеочередных выборах в парламент. 

22 апреля Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

Добавим, сегодня в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана об отставке, о которой он заявил сразу после инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке Гройсман хочет объединения с НФ 50 на 50, - источник
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Гройсман
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь