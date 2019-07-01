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Верховный суд разрешил Клюеву идти на выборы в Раду

Новости » Выборы 2019    01.07.2019 - 12:37
Верховный суд разрешил Клюеву идти на выборы в Раду
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

Кассационный административный суд отменил решение ЦИК в отказе Клюеву баллотироваться в нардепы

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду бывшему главе Администрации президента времен Януковича Андрею Клюеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его адвоката Юрия Сухова

Таким образом, Центризбирком по решению суда будет обязана зарегистрировать Клюева кандидатом на 46 округе в Донецкой области. 

"Решение Верховного суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., который постоянно проживает на территории Украины в г. Донецк, кандидатом в народные депутаты Украины от "Либеральной партии Украины" в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередные выборы экс-главе Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Как сообщили в ЦИК, Клюеву было отказано в связи с тем, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

 Кроме того, ЦИК обжаловало решение суда о регистрации Онищенко. Центризбирком не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

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