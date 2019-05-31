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Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Новости » Выборы 2019    31.05.2019 - 14:26
Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/Euro_Solidarity)

Порошенко официально стал лидером своей партии

Перед выборами в Раду партию "Европейская солидарность" возглавил бывший президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее решение принято на партийном съезде, передает корреспондент РБК-Украина.

На партийном съезде Порошенко поблагодарил присутствующих за избрание главой "Европейской солидарности".

"Формально к ней я присоединился только вчера, а на самом деле - мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года. Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность", которая 5 лет назад не побоялась взять на себя ответственность за спасение страны, которая оказалась у самого края бездны", - заявил Порошенко.

Напомним, 24 мая партия БПП "Солидарность" приняла решение сменить название на "Европейская солидарность".

Позже стало известно, штаб партии Порошенко на выборах в Раду возглавит нардеп Сергей Березенко. В то же время на вопрос, намерен ли он баллотироваться по партийному списку в Раду следующего созыва, Березенко ответил отрицательно. Он также добавил, что еще не определился, будет ли вообще баллотироваться в парламент.

 

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