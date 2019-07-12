На выборах в Раду баллотируется 161 кандидат-клон, - КИУ

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 48 округах выявлены кандидаты-однофамильцы

В мажоритарных округах на выборах в Верховную раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Комитета избирателей Украины (КИУ).

По информации КИУ, из 199 округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

"Больше всего однофамильцев в ОИО №133 (Одесская обл., г. Одесса) - 9 человек. В частности, 4 человека с фамилией Баранский, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра. На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга Народа-ЗЕ". В ОИО 137 (Одесская обл., г. Подольск) и ОИО 34 (Днепропетровская обл., пгт Царичанка) зарегистрировано по 8 человек-однофамильцев", - сообщили в КИУ.

Так, в ОИО №137 баллотируются три кандидата с фамилией Гончаренко, двое - с фамилией Клымов, один - Климов, двое - с фамилией Муконин. В ОИО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое - Кравченко, двое - Кришин, двое - Черный. В ОИО 92 (Киевская обл., г. Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОИО №33 (Днепропетровская обл., г. Кривой Рог) - 6 человек. Так, в ОИО №92 зарегистрировано 4 человека с фамилией Гудзенко, 3 - Ференец. В ОИО №33 - два кандидата с фамилией Бабенко, одна - Колесник, одна - Колесник, двое - Ляденко.

"Всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец", - сообщили в КИУ.

В КИУ отмечают, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Вместе с тем, наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если один из них является клоном рейтинговых местных политиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком отменил регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого по мажоритарному округу №169.