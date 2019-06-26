ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция до 14 июля возьмет под охрану все избирательные участки

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 14:23
Полиция до 14 июля возьмет под охрану все избирательные участки
Фото: Иван Стойко (mvs.gov.ua)

Также до 5 июля во всех регионах пройдут тактические учения подразделений МВД

Председатель координационного штаба Министерства внутренних дел Иван Стойко заявил, что до 14 июля все помещения избирательных участков будут взяты под охрану полиции для обеспечения безопасности во время выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МВД.

Как сообщил Стойко, сейчас МВД фиксирует рост сообщений о нарушениях избирательного законодательства. С начала избирательной кампании правоохранители получили 691 заявку и сообщение о нарушениях, из них 154 - зарегистрированы вчера, 25 июня.

Отмечается, что с 10 июня по 5 июля во всех регионах Украины состоятся тактические учения подразделений МВД для обеспечения безопасности во время проведения парламентских выборов. Также полиция возьмет под охрану помещения всех избирательных участков.

"До 14 июля полицейские возьмут под охрану помещения избирательных комиссий", - добавил Стойко.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ведомство перейдет на усиленный режим работы в период проведения внеочередных парламентских выборов. С 15 по 28 июля 2019 году личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы.

ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский В ЦИК назвали число зарегистрированных кандидатов
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел Украинывыборы в Радуизбирательный участокохрана
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь