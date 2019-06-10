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На выборах в Раду проходят пять партий, - рейтинг

Новости » Выборы 2019    10.06.2019 - 11:31
На выборах в Раду проходят пять партий, - рейтинг
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия Зеленского может набрать половину голосов по партийным спискам

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 48,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кроме того, в парламент проходят:

  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,8%;
  • "Блок Петра Порошенко "Солидарность" ("Европейская солидарность") - 8,1%;
  • "Батькивщина" - 7,8%;
  • "Голос" -  5,6%.

На выборах в Раду проходят пять партий, - рейтинг

Отметим, данные КМИС совпадают с результатами опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 мая -3 июня.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 26 мая по 7 июня 2019  года. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

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