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В ЦИК назвали число зарегистрированных кандидатов

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 12:35
В ЦИК назвали число зарегистрированных кандидатов
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

По состоянию на 26 июня ЦИК зарегистрировал 5845 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общем зарегистрировала 5845 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга по результатам регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидата, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидата в одномандатных избирательных округах.

"Общее количество кандидатов, участвующих в баллотировании на сегодня это 5 тысяч 845 человек. Избирательные списки политических партий: 2674 человек. Количество кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, которые уже принимают участие в баллотировании в нынешней кампаний составляет 3 тысячи 171 человек", - отметила Слипачук.

По ее словам, окончательные цифры еще могут измениться в случае обжалования решений Центризбиркома.

"Цифры, которые будут окончательно уже во всех отчетах и статистических данных. Но остается определенный процент, который может быть изменен..", - заявила глава Комиссии.

Напомним, во вторник, 25 июня, Центризбирком зарегистрировал 841 кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий. Причем 229 из зарегистрированных кандидатов в народные депутаты баллотируются в мажоритарных округах в порядке самовыдвижения.

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