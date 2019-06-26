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В ЦИК назвали число людей, которые изменили место голосования

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 13:10
В ЦИК назвали число людей, которые изменили место голосования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Место голосования уже изменили 20 тысяч человек

Уже более 20 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной рады. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что недавно ЦИК упростил процедуру смены места голосования.

"По состоянию на сейчас, 20 тысяч 209 человек, которые пожелали сменить место голосования. В пределах округа - это 8 %, за пределами округа - это 92%", - заявил Радченко.

В ЦИК отмечают, что украинцы из Донбасса традиционно составили наибольшее число избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства.

"С тех, кто чаще всего меняет место голосования. Около 5 тысяч человек - это Донецкая область. Чуть меньше 3 тысяч - Луганская область. Более тысячи человек это Киев и Харьковская область", - добавил он.

Напомним, теперь порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает представление документов, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования.

РБК-Украина писало, что председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Сейчас известно, что по состоянию на 26 июня ЦИК зарегистрировала 5845 кандидатов.

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