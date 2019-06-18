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В ЦИК прогнозируют более низкую явку на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 18:49
В ЦИК прогнозируют более низкую явку на выборах в Раду
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ЦИК заявила, что середина лета не является временем легкого проведения выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что с явкой на внеочередных выборах в Верховную раду могут возникнуть проблемы. Об этом она рассказала в интервью "BBC News Украина".

Глава ЦИК подчеркнула, что лето - не только сезон отпусков, но и сезон подработки.

"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - пояснила руководительница Центризбиркома.

Она отметила, что украинские дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - сказала Слипачук.

Напомним, ранее глава ЦИК заявила, что Конституционный суд Украины не сможет остановить проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", на время досрочных выборов в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля, планируют отпуск 24% граждан Украины. При этом при этом 80% из тех, кто запланировал отпуск на вторую половину июля, считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили, что голосовать не смогут, еще 6% - не определились. Таким образом, из-за отпуска пропустят голосование около 3% избирателей.

КСУ не может остановить выборы в Раду, - Слипачук
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