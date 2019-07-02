На Майдане началась акция из-за решений ЦИК

Фото: акция на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Акция началась после решений ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария

В Киеве на Майдане Независимости началась акция после решений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о регистрации кандидатами в нардепы на выборы в Раду экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под стеллой Независимости собралось несколько сотен человек. Среди них общественные активисты, участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" и националисты. В руках они держат плакаты "Мы устали от дерьма" и "Реваншируйте нах*й". Неизвестные встретили криками "Ганьба" народного депутата Мустафу Найема. На месте находятся несколько сотрудников полиции коммуникации.

Акція - Майдан Незалежності Опубліковано Marian Kushnir Вівторок, 2 липня 2019 р.

Акцию "Хватит терпеть" ранее анонсировал в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировано кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц небесной сотни", - написал он.

Фото: акция на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. Клюев баллотируется по мажоритарному округу №46 (г. Бахмут, Донецкая область). Кандидатом в нардепы его выдвинула Либеральная партия Украины. Такое решение ЦИК принял во исполнение решения суда. РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы Клюева.

Также ЦИК сегодня зарегистрировал кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную раду блогера Анатолия Шария.