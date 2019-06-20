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Сегодня ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 10:21
Сегодня ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты

Сегодня, 20 июня, последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы для регистрации кандидатов на выборы в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Однако, до 8 июля партии смогут обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.

Таким образом, всего, по состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Сегодня ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатовТакже, по состоянию на 19 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 618, выдвинутых политическими партиями - 143.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук ранее заявила, что с явкой на внеочередных выборах Верховной рады могут возникнуть проблемы.

Еще раньше она заявила, что Конституционный суд Украины не сможет остановить проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

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