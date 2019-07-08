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В Раду на выборах могут пройти пять партий

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 12:38
В Раду на выборах могут пройти пять партий
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия Зеленского может набрать около 40% голосов по партийным спискам

На досрочных парламентских выбора в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять политических сил. Об этом свидетельствуют опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 28 июня - 4 июля 2019 года.

В начале июля партию "Слугу народа" могут поддержать 41,6% среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать. Это несколько меньше, чем по данным предыдущего опроса 22-27 июня (43,2%).

Далее идут "Оппозиционную платформа - За життя" - 13,7 %, "Европейская солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5%.

В Раду на выборах могут пройти пять партий

Скриншот видео

Близки к проходному барьеру с учетом ошибки выборки "Гражданская позиция" (3,9%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (2,9%), "Партия Шария" (2,6%), партия "Сила и честь" (2,5%) и "Радикальная партия" (2,2%).

В Раду на выборах могут пройти пять партий

Скриншот видео

Данный опрос представляет седьмую волну роллингового исследования. Количество анкет составило 1000. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля, на досрочных парламентских выборах в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.

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