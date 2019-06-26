ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК определил очередность партий в бюллетенях

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 15:51
ЦИК определил очередность партий в бюллетенях
Иллюстративное фото (Униан)

Всего в бюллетенях 21 позиция

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялась жеребьевка номеров политических партий, под которыми они будут расположены у избирательных бюллетенях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Таким образом, по результатам жеребьевки политические партии будут разположены таким образом:

  1. "Оппозиционный блок".
  2. "Сила и честь".
  3. Всеукраинское объединение "Батькивщина".
  4. "Патриот".
  5. "Сила людей".
  6. "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  7. "Партия зеленых Украины".
  8. "Всеукраинское объединение "Факел".
  9. Объединение "Самопомич".
  10. "Европейская солидарность".
  11. "Украинская стратегия Гройсмана".
  12. "Громадянська позиция".
  13. "Социальная справедливость".
  14. "Слуга народа".
  15. "Сила права".
  16. "Радикальная партия Ляшка".
  17. "Партия Шария".
  18. "Голос".
  19. Политическая партия "Незалежнисть".
  20. "Аграрная партия Украины".
  21. Всеукраинское объединение "Свобода".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко назвал округ-рекордсмен по количеству зарегистрированных мажоритарщиков. Ним оказался 133 округ Одесской области. 

Кроме того, в Центризбиркоме назвали количество зарегистрированных кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидатов, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Также ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду с фамилией Зеленский. По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, зарегистрированные кандидаты имеют одинаковые фамилии - Зеленский, но разные имена и отчества. Она добавила, что зарегистрированные кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией.

ЦИК назвала округ-рекордсмен по количеству мажоритарщиков ЦИК обжалует решение суда о регистрации партии Саакашвили
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь