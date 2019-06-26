ЦИК определил очередность партий в бюллетенях

Всего в бюллетенях 21 позиция
На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялась жеребьевка номеров политических партий, под которыми они будут расположены у избирательных бюллетенях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина.
Таким образом, по результатам жеребьевки политические партии будут разположены таким образом:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко назвал округ-рекордсмен по количеству зарегистрированных мажоритарщиков. Ним оказался 133 округ Одесской области.
Кроме того, в Центризбиркоме назвали количество зарегистрированных кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидатов, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Также ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду с фамилией Зеленский. По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, зарегистрированные кандидаты имеют одинаковые фамилии - Зеленский, но разные имена и отчества. Она добавила, что зарегистрированные кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией.