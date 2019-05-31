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Гордон возглавил штаб партии Смешко

Новости » Политика    31.05.2019 - 10:42
Гордон возглавил штаб партии Смешко
Фото: Дмитрий Гордон (УНИАН)

Гордон при этом не будет баллотироваться в парламент

Журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон перед выборами в Раду возглавил штаб партии "Сила и Честь". Об этом в Facebook сообщил лидер партии Игорь Смешко.

По словам Смешко, главой предвыборного штаба партии "Сила и Честь" назначен Гордон. При этом он подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную раду Украины.

"Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - добавил Смешко.

Гордон возглавил штаб партии Смешко

 

Напомним, ранее социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами. В частности, за партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы проголосовать 5,1% опрошенных. Это означает, что партия вполне может пройти в Верховную раду следующего созыва.

Отметим, в первом туре президентских выборов Смешко набрал чуть более 6% голосов и занял шестое место вслед за Анатолием Гриценко, Юрием Бойко, Юлией Тимошенко и лидерами по итогам первого тура Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Смешко с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 был главой Службы безопасности Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины (сентябрь 2003 - февраль 2005).

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