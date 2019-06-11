КСУ сегодня рассмотрит указ Зеленского о роспуске Рады: главное

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ о роспуске Рады 21 мая

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады сегодня, 11 июня 2019 года, будет рассматривать Конституционный суд Украины. Подробнее о ходе судебного заседания - в материале РБК-Украина.

КСУ признал рассмотрение указа о роспуске Рады неотложным

Заседание Конституционного суда Украины, на котором планируется рассмотрение указа Зеленского, анонсировалось еще на прошлой неделе. В анонсе в КСУ отметили, что дело будет рассматривать Большая палата. Кроме того, в КСУ признали конституционное производство этого дела неотложным.

В КСУ также сообщили, что для участия в судебном заседании приглашены представители 62 нардепов, президент Украины Владимир Зеленский и представитель парламента.

Суть дела

В КСУ обратились 62 народных депутата с конституционным представлением относительно указа Зеленского о роспуске Рады.

Как известно, президент Украины своим указом досрочно прекратил полномочия парламента и назначил внеочередные выборы в Раду Украины на 21 июля 2019 года. Вместе с тем, нардепы считают, что указ Зеленского не содержит надлежащего обоснования оснований для досрочного роспуска Рады.

Авторы ходатайства считают, что президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в парламенте, а лишь издает указ при условии наличия юридического факта - отсутствия коалиции в течение месяца со дня прекращения ее деятельности. Нардепы считают, что указ Зеленского противоречит ряду норм Конституции Украины.

Зеленский заявил о роспуске Рады

20 мая 2019 года во время речи в ходе инаугурации Владимир Зеленский заявил, что принял решение о роспуск парламента и проведении досрочных выборов в Раду.

Уже на следующий день он подписал соответствующий указ о роспуске Рады, а также назначил на 21 июля 2019 года парламентские выборы.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Рады является очень низкое доверие к ней у украинцев.

"Я, как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский.

В ответ на такое решение главы государства украинские парламентарии анонсировали обжалование указа Зеленского в Конституционном суде. В частности, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявлял, что указ противоречит Конституции и поддержит обращение нардепов в КСУ. Вместе с тем, Парубий отметил, что решение Конституционного суда может быть издано лишь после проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, нардеп Валерий Карпунцов отмечал, что суд сможет только установить соответствует ли указ Зеленского Конституции Украины, но решение суда избирательный процесс не остановит.

Как известно, после указа Зеленского, 24 мая в Украине стартовал избирательный процесс, сейчас идет регистрация кандидатов. Политические партии продолжают формировать списки, по которым будут идти на выборы в парламент. По результатам опросов социологов, наибольшие шансы пройти в Раду у пяти политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - По жизни", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и партия Святослава Вакарчука "Голос". Именно эти партии, по данным КМИС и группы "Рейтинг", смогут преодолеть пятипроцентный барьер.