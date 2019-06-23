ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК отказал в регистрации соратнику Януковича

Новости » Выборы 2019    23.06.2019 - 19:00
ЦИК отказал в регистрации соратнику Януковича
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК отказал Клюеву в регистрации, поскольку он не проживал в Украине с 2014 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы экс-главе Администрации президента времен Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА" в Facebook.

Сообщается, что Клюеву было отказано в регистрации кандидатом из-за того, что к требованиям законодательства он не проживал на территории Украины с 2014 года.

"В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет оснований отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщили в "ОПОРА",

Кроме того, в регистрации также было отказано нардепам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому за несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК обжаловало решение суда о регистрации Онищенко. ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

ЦИК отказал в регистрации кандидатов в депутаты по списку Компартии ЦИК зарегистрировал еще более 300 кандидатов в депутаты
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь