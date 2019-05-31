Аваков не будет баллотироваться в Раду

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков пообещал обеспечить честные выборы в Раду

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет идти на выборы в Раду в качестве кандидата в нардепы. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Аваков сообщил, что по его приказу подведомственные органы исполнительной власти приступили к обеспечению избирательного процесса.

"Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - отметил он.

Он также подчеркнул, что готов обеспечить демократичность выборов.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - добавил Аваков.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что Аваков должен остаться в новом правительстве.

Кроме того, в интервью РБК-Украина он уточнил, что Аваков мог бы вообще возглавить правительство. В то же время Коломойский подчеркнул, что министру, может быть, вовсе и не интересен этот пост.

"Может, он останется себе дальше министром внутренних дел и будет гарантом стабильности. Для такого, как Зеленский, это важная опора. А премьером пусть будет (глава правления "Нафтогаза", - ред.) Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны", - отметил Коломойский.