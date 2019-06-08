Саакашвили заявил об участии "Руха новых сил" в выборах

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили заявил, что он "не может идти на компромиссы"

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" во внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео-заявление Саакашвили в Facebook.

Саакашвили заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.

"Вы знаете, что были проблемы с регистрацией в регионах, со сбором залога, но, глядя на старых политиков и партии, мы решили, что надо идти на выборы самостоятельно. Мы не можем идти на компромиссы", - отметил он.

РНБ вместе с вами идет на выборы! РНС вместе с вами идет на выборы! — РНС вместе с вами идет на выборы! Опубликовано Mikheil Saakashvili Суббота, 8 июня 2019 г.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР" Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.

Отметим, Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский Саакашвили вернул украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.