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Гриценко предложил объединиться с партией Саакашвили

Новости » Выборы 2019    08.06.2019 - 17:22
Гриценко предложил объединиться с партией Саакашвили
Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Гриценко считает, что это сможет мобилизовать и объединить их избирателей

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил с предложением возможного объединения его партии с "Движением новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гриценко в Facebook.

Гриценко сообщил, что их партии были в тесном сотрудничестве на президентских выборах и он уверен, что из-за сжатых сроков в Движении новых сил могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе.

"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах", - заявил лидер "Гражданской позиции".

Также он добавил, что таким образом они смогут максимально мобилизовать и объединить своих избирателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Саакашвили заявил об участии "Движения новых сил" в выборах. Саакашвили заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Движение новых сил" приняло решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.

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