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ЦИК отменил регистрацию кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 00:42
ЦИК отменил регистрацию кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством
Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Куницкий покидал Украину на более 90 дней, что является нарушением избирательного законодательства

Регистрация кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого на выборах в Верховную раду на мажоритарном округе №169 отменена. Как передает РБК-Украина, соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг, 11 июля.

В пресс-службе ЦИК отметили, что в действиях Куницкого обнаружили нарушение  избирательного законодательства.

Жалобу на Куницкого в ЦИК прислал другой кандидат в депутаты в этом округе - Олег Петриченко.

"В течение последних пяти лет перед днем внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 года до 5 декабря 2015 года)", - указано в решении ЦИК.

Также в Комиссии добавили, что таким образом Куницкий не придерживался требований Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Напомним, ранее ЦИК получил документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округу в Харькове, харьковским видеоблогером Александром Куницким с паспортом гражданина иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года.

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