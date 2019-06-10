"Батькивщина" представила первую пятерку списка на выборы

Список кандидатов партии Тимошенко представили на съезде в Киеве
Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду. Соответствующий перечень представили на сьезде партии в понедельник, 10 июня, передает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".
"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс", - отметила она.
Наживо. З’їзд партії «Батьківщина».Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 10 червня 2019 р.
Напомним, в соответствии с результатами последнего опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Батькивщина" могла бы получить 6,9% голосов на внеочередных выборах в парламент.
При этом лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (48,2%). "Оппозиционная платформа" может получить 10,5% голосов, "Европейская солидарность" - 7,8%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.
Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.
Тимошенко неоднократно призывала не допустить срыва выборов в Раду. По ее словам, Конституционный суд может стать соучастником такого сценария.
"Безотлагательно надо было распускать парламент и назначать новое правительство через создание коалиций в новой Раде. Но сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов. Через Конституционный суд, частично сформированный еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь к осени вместе с повышением тарифов, снижением зарплат, отсутствием бюджетной стратегии", - пояснила она.