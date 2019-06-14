Еще одна партия может преодолеть пятипроцентный барьер

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В рейтинге партий-лидеров произошли изменения

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании примут до 84% граждан. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра "Социс" и Комитета избирателей Украины, проведенного 29 мая - 6 июня 2019 года.

По данным опроса, в Верховную раду могут пройти шесть партий. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" может получить 51,3% голосов тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Далее идут партии:

"Европейская солидарность" (Петр Порошенко) - 9,5%,

"Оппозиционная платформа - За життя" (Юрий Бойко) - 9,2%,

"Батькивщина" (Юлия Тимошенко) - 8,7%,

"Сила и честь" (Игорь Смешко) - 5,0%

"Голос" (Святослав Вакарчук) - 4,9% (в пределах погрешности).

socis.kiev.ua

Опрос Центра "Социс" был проведен 29 мая - 6 июня 2019 года среди 4000 респондентов. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 1,6%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, "Голос" - 6,4%.

Отметим, согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 26 мая по 7 июня, в парламент также проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".