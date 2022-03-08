Война России против Украины, 13-й день. Что происходит прямо сейчас: онлайн

Подробнее о ситуации в городах Украины в материалах по ссылкам:

Подробнее о всем, что произошло с начала войны России против Украины 24 февраля - в предыдущих первом , втором и третьем текстовых онлайнах РБК-Украина.

06:29 Евросоюз расценивает Беларусь как соагрессора в войне России против Украины. Режим Лукашенко также несет ответственность за человеческие жертвы и разрушения, говорится в заявлении ЕС, его снова призвали не содействовать российской агрессии.

06:21 Кремлевские хакеры пытались получить доступ к военным сайтам Польши. Фишинговая кампания также была развернута против пользователей Ukr.net. В Google не могут подтвердить, что кибератаки увенчались успехом.

06:00 Косметическая компания Estée Lauder останавливает любую коммерческую деятельность в России. Ее благотворительный фонд выделит 1 млн долларов и продукцию на нужды тех, кто пострадал от войны против Украины.

05:51 В Госспецвязи объяснили как бороться с врагом в Telegram. Нужно обращать внимание на каналы в названии которых есть буква Z в разных вариациях и сообщать о них в чат-бот @stop_russian_war_bot. Также нужно следить за своими постами, ведь разведка окупантов использует этот мессенджер для отслеживания техники ВСУ и корректировки огня.

05:39 Австралия анонсировала дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. Под них попадут 10 кремлевских пропагандистов. Также предусмотрен запрет на поставки для росиийской армии и ограничения касательно шестерых представителей высшего военного командования, уточнила глава МИД Австралии Мэрис Пэйн.

05:27 Центр стратегических коммуникаций рассказывает, как дети будут учиться после завершения каникул. МОН рекомендует принимать решение, учитывая ситуацию с безопасностью на местах. Это может быть временная остановка образовательного процесса или переход на дистанционное обучение.

05:19 Крупнейшие австралийские компании Viva Energy и Ampol заявили, что отказались от покупки российской нефти после начала широкомасштабной войны в Украине. Региональный рынок спокойно обходится без поставок из РФ.

05:12 Командование оккупационных войск заявило, что нанесет удары по всем зданиям СБУ. Это грозит разрушениями тысячелетнему Софийскому собору, ведь он находится совсем рядом с центральным офисом Службы безопасности, сказал искусствовед Константин Акинша.

05:04 Посевная кампания в Украине начнется там, где это возможно, с учетом карты боевых действий. "У нас нет другого варианта, кроме как идти и сеять, ведь от этого зависит продовольствие всего государства", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко в эфире единых новостей.

04:53 Команда SpaceX пообещала отвезти украинский флаг в космос - "в место, куда все еще не может добраться тирания". Ранее командир миссии Джаред Айзекман доставил в Польшу груз для украинских защитников на передовой.

04:45 Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что нашей стране грозит еще один кризис в сфере здравоохранения. Все из-за многих тысяч тел оккупантов, которые разлагаются на украинских полях. Кислица призвал Красный Крест помочь вернуть их в РФ, сообщает Укринформ.

04:34 За десять дней "Укрзализныця" эвакуировала 1,5 млн человек. Главв правления УЗ Александр Камышин извинился перед пассажирами за дискомфорт. "Но наша цель сейчас - дать возможность уехать из-под обстрелов всем желающим", - объяснил он.

04:25 Разведка показала лица вражеских летчиков, которые бомбят мирное наседение и объекты инфраструктуры в Украине. Также опубликована информация по ним и их семьям. Гаага ждет.

04:12 Вражеская пропаганда запустила очередной фейк: Украина якобы создает на ЧАЭС ядерное оружие. Госатомрегулирование доходчиво объяснило, почему это ложная информация, международные наблюдатели в курсе.

04:00 Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал результаты вечерней бомбардировки Сумского района.

03:50 Япония ввела новые персональные санкции против 20 граждан РФ и 12 - Беларуси. В их числе - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сыновья Лукашенко, замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров и миллиардер Алишер Усманов. Под ограничения также попали 2 российских и 10 белорусских организаций. Кроме того, Япония запретит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и поставки для минобороны Беларуси.

03:33 Международное рейтинговое агентство Fitch также приостанавливает коммерческую деятельность в России. Ее решение касается, в том числе, деятельности по присуждению кредитных рейтингов.

03:24 Bloomberg со ссылкой Castellum.ai: Россия является самой подсанкционной страной в мире. На нее наложили более 5,5 тысяч разного рода ограничений. По этому количеству РФ обошла Иран, Сирию и Северную Корею. Интересно, что больше всего санкций против России ввела Швейцария.

03:17 В Тростянце - единственном временно оккупированном городе Сумской области - местная власть по-прежнему выполняет свои функции по обеспечению жизнедеятельности города.

03:07 Самая сложная ситуация в Сумской области - в Ахтырском районе, говорит глава ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, вражеская артиллерия вечером 7 марта атаковала Ахтырку. Разбиты жилые кварталы, разрушена российскими авиабомбами местная ТЭЦ.

02:59 Глава Одесской ОГА Максим Марченко рассказал, что 7 марта враг пытался нанести ракетный удар по жилому массиву одного из поселков. Никто из жителей не пострадал. В то же время наши военные в Одесской области подбили российскую пограничную лодку, которая зашла в украинские территориальные воды.

02:46 Президент Владимир Зеленский обратился к американским еврейским организациям, попросив их о поддержке Украины. Он приравнял действия РФ к поведению нацистов. Зеленский также обьяснил представителям еврейских организаций, почему Украине необходимо больше истребителей с Запада и бесполетная зона в небе над нашей страной.

02:30 Актуальная ситуация в Киевской области на 7 марта от главы ОВА (ОГА).

02:26 Совет Всемирного банка решил выделить на поддержку Украины 723 миллиона долларов.

02:21 Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI также решила покинуть рынок РФ.

02:11 По состоянию на 1:00 в Николаеве были слышны единичные взрывы, – сообщает Суспільне.

02:09 Генштаб ВСУ: Для штурма Киева оккупанты планируют, среди прочих, привлечь подразделения спецполка росгвардии имени Рамзана Кадырова и ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнера").

02:06 В Херсоне слышны взрывы, – передает Суспільне.

01:47 Хакеры РФ снова пытаются атаковать информпространство Украины и запустили новый вредоносный файл. Госспецсвязи обьяснила, как обнаружить эту програму.

01:39 В Сумской области после 23:00 российские самолеты начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. Оккупанты уничтожили дома в селе Битица. Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

01:32 Morgan Stanley & Co предрекает России дефолт "как в Венесуэле". Он может наступить уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам, которые российское правительство задолжало по долларовым облигациям в 2023 и 2043 годах.

01:25 Американская электронная корпорация IBM полностью приостановила работу в РФ.

01:20 Из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 24:00 7 марта:

- Оккупант сосредотачивает основные усилия на обеспечении сухопутного коридора между ВОТ Крыма и континентальной частью РФ; взятии под полный контроль города Мариуполя; окружении с последующим захватом Киева, а также выходом на админграницы Луганской и Донецкой областей.

- В течение суток противник совершил перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения.

- На Северском направлении противник проводит наступательную операцию по блокированию Чернигова и подготовке наступления на Сумы.

- Враг пытается возобновить наступление на Северодонецк – временный админцентр Луганской области.

- При попытке овладеть Изюмом Харьковской области противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

- Оккупант пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

- Противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

- В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству.

01:00 YouTube заблокировал оба канала российского пропагандиста Соловьева.

00:57 Нацполиция показала, как обезвредила вражескую технику в Николаеве.

00:50 В период военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачиваться дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно. Всем военнослужащим, которые непосредственное участвуют в боевых действиях или в отпоре агрессии, размер дополнительного вознаграждения составит до 100 тысяч гривен.

00:45 В течение суток подразделениями ГСЧС в Донецкой и Луганской областях провели 22 выезда на ликвидацию последствий боевых действий. С 24 февраля спасатели эвакуировали из населенных пунктов Луганской области около 6400 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 3 тысяч человек.

00:37 Путин заявил, что не будет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. В то же время спикер Пентагона Джон Кирби в интервью CNN сказал, что у США есть доказательства того, что Россия пытается завербовать для войны против Украины иностранных боевиков.

00:27 Успехи Сил обороны Украины по итогам двенадцатых суток войны. Украинские защитники сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и других малоразмерных целей.

00:19 Народный депутат Евгений Шевченко пытался покинуть страну через границу с Польшей. Он якобы хотел попасть на переговоры между Украиной и Россией в Беловежской пуще, хотя никакого отношения к официальной украинской делегации нардеп не имеет. Шевченко отправили назад в Киев. Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.

00:14 Каждый день сопротивления украинцев только усиливает переговорные позиции нашей страны, - Владимир Зеленский. По его словам, власть будет настаивать на переговорах, пока не найдет способ сказать народу: "Вот как мы придем к миру".

00:10 Президент Владимир Зеленский отозвал украинских миротворцев вместе с оборудованием со всех миссий в мире. Такое решение было принято для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии.

00:04 Война нанесла для транспортной инфраструктуры ущерб на более чем 10 млрд долларов. Но большинство объектов удастся восстановить за год, говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

00:01 Украинские защитники под Харьковом ликвидировали российского генерал-майора Виталия Герасимова, сообщает ГУР Минобороны. Герасимов участвовал во второй чеченской войне, российской военной операции в Сирии и аннексии Крыма.

По информации Генерального штаба Украины, оккупационные войска не смогли продвинуться вглубь Украины. Враг несет огромные потери в личном составе и технике. Местные жители оказывают сопротивление, останавливают танки голыми руками, отбирают технику и проводят митинги против оккупантов. Вооруженные силы Украины стойко защищают нашу страну и держат оборону городов Украины.

Ситуация в Киеве

Предыдущие несколько дней в Киеве прошли относительно спокойно. Врагу не удалось прорваться в столицу. Город накапливает запасы продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости. Также продолжается укрепление Киева.

В столице действует комендантский час с 20:00 до 07:00, частично работает метро и общественный транспорт. Также станции метро продолжают быть убежищем для мирных жителей.

7 марта над Киевом ВСУ сбили два вражеских самолета - один в бою, второй уничтожила система ПВО.

Ситуация в Харькове

Харьков страдает от постоянных обстрелов. Оккупанты ведут огонь по жилым массивам и объектам цивильной инфраструктуры. В городе стараются поддерживать в работающем состоянии тепло-, водо- и электроснабжение. Однако в результате обстрелов постоянно возникают повреждения, коммунальные службы по возможности их ликвидируют.

Из Харькова можно уехать на поездах - железнодорожное сообщение работает. Также в город доставляется гуманитарная помощь.

Ситуация в Николаеве

Ночью 7 марта враг обстрелял жилмассивы города из “Смерча”. В результате образовались многочисленные очаги пожаров, часть города осталась без тепла. Также под обстрел попала казарма военных.

"Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по ифраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно…", - сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Ситуация в Мариуполе

Вопреки договоренности о создании “зеленого” коридора, эвакуация из Мариуполя мирных жителей до сих пор не состоялась. Оккупанты обстреливают места сбора граждан и пути, по которым они должны были бы уезжать из города. В Мариуполе ситуация критическая - нет света, воды, тепла и связи. Гуманитарный груз также не был доставлен. Из-за непрекращающихся обстрелов даже невозможно определитьточное количество погибших и раненых.