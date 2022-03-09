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Россия стремительно теряет военную технику в Украине, - CNN

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Вашингтон, Среда 09 марта 2022 07:35
Россия стремительно теряет военную технику в Украине, - CNN Фото: Россия стремительно теряет военную технику в Украине (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Артур Родивилов

По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.

По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.

Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

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