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Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (фото)

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Вторник 08 марта 2022 04:18
Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (фото) Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Экипаж новой космической программы Polaris Dawn американской компании SpaceX во время нынешнего полета возьмет с собой в космос украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на официальную страницу Polaris в Twitter.

Экипаж сообщает, что они поддерживают украинцев и всех, кто борется за свободу.

"Мы вместе с Украиной и ее отважными гражданами, а также всеми, кто борется за свободу во всем мире. Экипаж Polaris Dawn доставит этот флаг в место в космосе, которое все еще остается вне пределов досягаемости тирании",- говорится в сообщении.

Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (фото)Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (фото)

Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (twitter.com/PolarisProgram)

Добавим, что командир экипажа SpaceX Inspiration4, американский бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных.

Ранее мы сообщали, что спутниковое оборудование Starlink от Илона Маска прибыло в Украину.

Также мы писали, что Маск призвал Европу перезапустить "спящие" АЭС и увеличить мощность существующих.

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