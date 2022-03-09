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Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины

Новина українською →
Киев, Среда 09 марта 2022 09:04
Ситуация на западной границе: через какие пункты легче выехать из Украины Фото: на границе с Польшей есть большие очереди (facebook com  DPSUkraine)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на утро 9 марта на западной границе наблюдаются очереди в отдельных пунктах пропускаю. Самый загруженный участок - граница с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Польша:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" - 150 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" - 250 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" - 350 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Грушев" - 250 л/а, 38 автобусов, 700 пешеходов;
  • "Краковец" - 200 л/а, 40 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Шегини" - 120 л/а, 26 автобусов, 100 пешеходов;
  • "Смольница" - 10 л/а, 0 пешеходов.

Словакия:

  • "Малый Березный" - 200 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" - 240 л/а, 0 пешеходов;
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" - 5 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" - работает с 08 до 24 часов;
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" - 25 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 200 л/а, 0 пешеходов.

Молдова:

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Россошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"- 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским водителям в возрасте от 18 до 60 лет упростили выезд за границу.

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