ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония обратилась в Гаагский трибунал из-за агрессии РФ против Украины

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 17:20
Япония обратилась в Гаагский трибунал из-за агрессии РФ против Украины Фото: Йосимас Хаяси – министр иностранных дел Японии (Kyodo)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Японии инициировало обращение Международного уголовного суда в Гааге по поводу российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Военные действия России на территории Украины являются попыткой изменить статус-кво в регионе силовыми методами, они расшатывают основы мирового порядка. Подобные действия абсолютно недопустимы нарушением международного права", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне Япония решила передать обмундирование Вооруженным силам Украины. На такой шаг официальный Токио пошел впервые в своей истории.

Напомним, что НАТО не будет мириться с попытками России сорвать поставки вооружения в Украину странами-членами альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Япония Гаага Вторжение России в Украину
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать