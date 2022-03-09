Япония обратилась в Гаагский трибунал из-за агрессии РФ против Украины
Министерство иностранных дел Японии инициировало обращение Международного уголовного суда в Гааге по поводу российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Военные действия России на территории Украины являются попыткой изменить статус-кво в регионе силовыми методами, они расшатывают основы мирового порядка. Подобные действия абсолютно недопустимы нарушением международного права", - говорится в заявлении ведомства.
Накануне Япония решила передать обмундирование Вооруженным силам Украины. На такой шаг официальный Токио пошел впервые в своей истории.
Напомним, что НАТО не будет мириться с попытками России сорвать поставки вооружения в Украину странами-членами альянса.
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