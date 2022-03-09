США предупредили Китай о санкциях из-за поддержки России

Министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес Китая о грозящих компаниям страны санкциях. Это произойдет, если организации не будут соблюдать антироссийские ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Речь идёт о поставках оборудования и программного обеспечения, которые нужны самим китайцам.

Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции, — пишет газета.

Издание добавляет, что Вашингтон в силах фактически закрыть китайские компании, если они не будут соблюдать санкции, которые запрещают поставку в Россию микрочипов и других технологий.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад пытается убедить власти КНР отказаться от нейтралитета в ситуации в Украине. Такая позиция не является вариантом для Пекина, поскольку он может сыграть лидирующую роль в урегулировании, сказала Нуланд.