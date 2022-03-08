США направят еще 500 военных в Европу
Пентагона направит в Европу ещё 500 военных. В результате общая численность американских военных в Европе составит порядка 100 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Военные США будут направлены в Польшу, Румынию, Германию и Грецию.
Новые развертывания включают самолет-заправщик KC-135 с базы ВВС Фэрфилд в Спокане, штат Вашингтон, в Грецию, а также 150 человек для поддержки дозаправки.
Оперативный центр воздушной поддержки, состоящий из 40 военнослужащих из Форт-Стюарта, штат Джорджия, направляется в Польшу и Румынию.
И 300 американских военнослужащих перебрасываются в Германию, чтобы составить модульную артиллерийскую роту из Форт-Брэгга, Северная Каролина, и роту технического обслуживания из Форт-Стюарта.
Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.