Кулеба и Лавров сегодня встретятся в Турции: что известно

Впервые с начала войны России против Украины переговоры обеих стран выходят на уровень Министерств иностранных дел. Сегодня в турецкой Анталье пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

РБК-Украина собрало все, что известно о встрече двух министров.

Место встречи

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталье пройдет трехсторонний саммит с участием Кулебы и Лаврова. Третьим будет сам турецкий министр. По его словам, украинские и российский коллеги хотели, чтобы он принял участие.

"Наша цель - как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил Чавушоглу.

Предмет переговоров

По словам Кулебы, на встрече с Лавровым будет обсуждаться прекращение боевых действий и выведение российских вооруженных сил из Украины.

"Говорить нужно, так как война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить - не значит сдаваться", - сказал он и добавил, что хочет услышать аргументы главы МИД России.

Требования Киева

На переговорах в Анталье украинская сторона выдвинет три требования:

прекращение огня

освобождение оккупированных территорий

решение гуманитарных вопросов

При этом Кулеба понимает, что от встречи с Лавровым не стоит ждать прорыва, но намерен использовать эту возможность по максимуму.

Позиция принимающей стороны

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сегодняшняя встреча положит начало урегулированию, в частности, продолжительному режиму тишины.

"Позиция Турции как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и Россией, - ред.), очень ценится во всем мире", - отметил он.