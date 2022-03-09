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Glovo возобновляет работу в Украине: будет доставлять товары первой необходимости

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Киев, Среда 09 марта 2022 14:10
Glovo возобновляет работу в Украине: будет доставлять товары первой необходимости Фото: Glovo возобновляет работу в Украине (Facebook.com/Glovo)
Автор: Валерия Полищук

Компания Glovo объявила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине. В частности, компания будет предоставлять услуги по доставке товаров первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Glovo начнет работать в двадцати городах страны, включая Киев.

"Целью компании является оказание гуманитарной помощи и предоставление необходимой логистики нуждающимся, соединяя клиентов и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями", - говорится в сообщении.

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