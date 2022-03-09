ГБР разоблачило призывников, пытавшихся сбежать из Украины с паспортом России
Сотрудники Государственного бюро расследований, в рамках фильтрационных мероприятий, разоблачили призывников, которые пытались бежать из Украины. Для этого беженцы пытались использовать недавно выданный им паспорт гражданина России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Установлено, что определенное количество граждан Украины в предвоенное время получили в консульствах России в городах Украины паспорта граждан РФ, не отказавшись при этом от гражданства Украины", - пишет пресс-служба.
В течение последних дней было выявлено около 20 подобных инцидентов. С мужчинами проводят фильтрационные мероприятия по обстоятельствам и причинам получения паспортов, в том числе и с использованием полиграфа.
"Государственное бюро расследований отмечает недопустимость подобных действий и будет принимать исчерпывающие меры для предотвращения нарушений ограничительных правил", - добавляет прессслужба.
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