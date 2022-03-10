Мы ничего не оставим без ответа. Псаки о том, как США отреагируют на химическую атаку

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла фейки России о лабораториях биологического оружия в Украине. И предупредила, что Москва может попытаться применит химическое или биологическое оружие против граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина на брифинг Джен Псаки в Белом доме.

Белый дом опровергает любые заявления России о том, что Вашингтон управляет лабораториями биологического оружия в Украине. Джен Псаки назвала эти заявления абсурдными, но предупредила, что Москва может попытаться применить химическое или биологическое оружие в Украине.

Она напомнила, что именно Россия имеет долгий и хорошо задокументированный опыт применения химического оружия. Также, именно в этой стране произошли покушения на убийство и отравления известных политиков.

"Мы все должны быть начеку, чтобы Россия, возможно, не применила химическое или биологическое оружие в Украине или не организовала операцию под ложным флагом с их использованием", - сказала Псаки.

Она подчеркнула, что это – типичная позиция Кремля. Обвинить кого-либо в действиях, которые РФ хочет сделать сама.

На вопрос о том, как отреагирует президент США на такую атаку, Псаки подчеркнула, что Байден не оставит без ответа такое нападение.

"Мы ничего не оставили без ответа", - сказала она.

Кроме того, Псаки сказала, что позиция Байдена остается в силе – американские войска в Украину не войдут.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!