Решение Польши передать США все МиГ-29 для Украины стало неожиданным шагом, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявили, что решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение Штатам не было предварительно согласовано. Это стало неожиданным шагом для Вашингтона со стороны Варшавы.

Польша заявила, что готова немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МИГ-29, о которых просила Украина, на американской авиабазе Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США.

"Насколько мне известно, с нами не было предварительно согласовано, что они планируют передать нам эти самолеты. Поэтому я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков", - сказала она.