"Только от РФ недостаточно". В ОП требуют гарантий безопасности от США, Британии и Германии
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина требует гарантий безопасности от Соединенных Штатов, Великобритании и Германии. Поскольку от одной России их будет недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Нужны гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Германии и других стран - только гарантий безопасности со стороны России будет недостаточно", - заявил Жовква, хотя он отказался уточнить, какие именно меры будут приняты.
При этом он добавил, что условиями для переговоров с президентом России Владимиром Путиным будут прекращение огня и вывод российских войск.
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