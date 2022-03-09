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"Только от РФ недостаточно". В ОП требуют гарантий безопасности от США, Британии и Германии

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 18:00
"Только от РФ недостаточно". В ОП требуют гарантий безопасности от США, Британии и Германии Фото: замглавы Офиса президента Игорь Жовка (theoutlook.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина требует гарантий безопасности от Соединенных Штатов, Великобритании и Германии. Поскольку от одной России их будет недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нужны гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Германии и других стран - только гарантий безопасности со стороны России будет недостаточно", - заявил Жовква, хотя он отказался уточнить, какие именно меры будут приняты.

При этом он добавил, что условиями для переговоров с президентом России Владимиром Путиным будут прекращение огня и вывод российских войск.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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