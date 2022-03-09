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Чернобыльская АЭС полностью обесточена, - Укрэнерго

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Украина, Среда 09 марта 2022 12:34
Чернобыльская АЭС полностью обесточена, - Укрэнерго Фото: Чернобыльская АЭС обесточена 9 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В результате действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

"Укрэнерго мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.

Напомним, Чернобыльская АЭС была захвачена оккупантами в первый день вторжения в Украину - 24 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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