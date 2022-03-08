Fitch заявило о приостановке деятельности в России
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории РФ. Данный шаг организации касается и деятельности по присуждению кредитных рейтингов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions, отмечается в сообщении.
В агентстве добавили, что предоставлять рынку аналитические взгляды посредством рейтингов, которые проводятся за пределами РФ, продолжат.
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