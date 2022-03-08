"Байден может сделать больше": Зеленский предупредил, что война не остановится в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине. Посягательство на свободу может затронуть весь остальной мир.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью телеканалу ABC News .

Зеленский вновь подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.

"Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители - много чего", - сказал Зеленский.

Он считает, что президент США Джо Байден "может сделать больше", чтобы остановить войну.

"Я уверен, что он может, и мне хотелось бы в это верить. Он способен на это", - сказал Зеленский.