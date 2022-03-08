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"Байден может сделать больше": Зеленский предупредил, что война не остановится в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 08 марта 2022 07:48
"Байден может сделать больше": Зеленский предупредил, что война не остановится в Украине Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине. Посягательство на свободу может затронуть весь остальной мир.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью телеканалу ABC News.

Зеленский вновь подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.

"Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители - много чего", - сказал Зеленский.

Он считает, что президент США Джо Байден "может сделать больше", чтобы остановить войну.

"Я уверен, что он может, и мне хотелось бы в это верить. Он способен на это", - сказал Зеленский.

Отметим, что областные и городские советы, а также граждане по всей стране обращаются к главам европейских стран США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.

Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной. Или срочно оказать боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

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