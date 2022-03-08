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Евросоюз введет новые санкции против Беларуси и РФ, – журналист

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Вторник 08 марта 2022 16:27
Евросоюз введет новые санкции против Беларуси и РФ, – журналист Фото: Антироссийские протесты в Берлине (AP Photo)
Автор: Антон Федорцив

Страны-члены Европейского Союза пришли к соглашению о введении новых санкций против Беларуси и России за агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

8 марта ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси и России. В частности, ограничения наложат на 3 белорусских банка – их отключат от SWIFT.

Что касается РФ, то для нее ограничат использование морских технологий и участие в реестрах. Также европейские чиновники намерены расширить список подсанкционных российских олигархов. Ряд криптовалютных систем исключат РФ, а также ЕС откажется от остатков преференций в двусторонней торговле.

Напомним, что американские сенаторы решили заблокировать использование РФ золотых резервов.

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