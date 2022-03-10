Россия попытается "заморозить" войну против Украины через 7-10 дней, - Bellingcat
Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней, считает расследователь Христо Грозев из Bellingcat.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью эксперта журналистке Алесе Бацман.
По его мнению, окончание войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.
"Боюсь, что будет период, в котором будет не понятно - закончилась ли война, или нет. Но кровопролития не будет больше - и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это может быть вопрос недели - 10 дней", - сказал Грозев.
Он обратил внимание, что в Москве осознают ослабление позиций своих войск в Украине.
Поэтому, считает эксперт, РФ будет выгоднее не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна - но "остановить ее на каком-то замороженном этапе".
А далее в России начнется внутриполитическая волна, которая "быстрее, чем конец войны" приведет к смене путинского режима и образованию нового, убежден Грозев.
Напомним, перед этим эксперт Bellingcat обратил внимание, что логистика поставок для войск РФ состоит из множества "дырок", и с каждым днем они будут только увеличиваться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью высказал мнение, что положить конец войне можно будет после переговоров с главой Кремля Путиным.
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