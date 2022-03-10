Россия попытается "заморозить" войну против Украины через 7-10 дней, - Bellingcat

Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней, считает расследователь Христо Грозев из Bellingcat.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью эксперта журналистке Алесе Бацман.

По его мнению, окончание войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.

"Боюсь, что будет период, в котором будет не понятно - закончилась ли война, или нет. Но кровопролития не будет больше - и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это может быть вопрос недели - 10 дней", - сказал Грозев.

Он обратил внимание, что в Москве осознают ослабление позиций своих войск в Украине.

Поэтому, считает эксперт, РФ будет выгоднее не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна - но "остановить ее на каком-то замороженном этапе".

А далее в России начнется внутриполитическая волна, которая "быстрее, чем конец войны" приведет к смене путинского режима и образованию нового, убежден Грозев.