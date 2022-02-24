Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн

Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска На Донбасс. Это произошло после того как ватажки так званих “ДНР и “”ЛНР” обратились к Путину за военной помощью.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакции мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина .

06:46 Мер Киева Кличко призвал гражна не паниковать и всем, кто не задействован в работе объектов критической инфраструктуры, оставаться дома.

06:43 Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине. Также он попросил граждан по возможности оставаться дома. Также он пообещал вскоре опять війти на связь и созранять спокойствие.

06:38 Очевидцы сообщают о взрывах на 222-ой центральной артиллерийской базе боеприпасов ВСУ в Россошках, Черкасской области.

06:33 Зеленский вскоре выступит с экстренным обращением к нации.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

06:18 Украина закрывает небо для гражданской авиации.

06:12 Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые слышны в городе, это работа украинской ПВО. По его словам, армия сбивает неизвестные беспилотники.

06:03 Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Россия наносит ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Днепре и Харькове.

05:43 В сети появляются видео из Мариуполя.

05:39 Президент США Джо Байден заявил о том, что мир притянет Россию к ответственности за вторжение в Украину.

05:30 В это время в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине.

05:25 Очевидцы сообщают о том, что были слышны сильные взрывы. В Киеве на Левом берегу - 5 мощных взрывов, а после паузы еще два.

В Харькове - в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Кроме того, слышны звуки самолетов.

05:20 Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вывести войска из Украины.

"Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли", - говорится в заявлении.

05:15 Небо над Украиной закрыли для полетов гражданской авиации. Также запрет введент на полеты над граничащими с Украиной областями России и Беларуси.

Путин официально ввел российские войска на Донбасс

Путин официально ввел на территории российские войска на Донбасс и объявил о начале спецоперации на территории Украины. Это произошло после обращения к нему с просьбой о военной помощи ватажков непризнанных республик.

Ранее главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы Украина добровольно отвела войска из Донецкой области. Также он заявил, что "сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" являются признанными”.

Путин поставил ультиматум Украине, Зеленский ответил

Владимир Путин 22 февраля в ходе своей пресс-конференции заявил о том, что Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО, а также признать Крым российским. Еще одним требованием он назвал демилитаризацию Украины.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны срочные гарантии безопасности.

Российские войска на украинской границе

Американская компания Maxar показала новые спутниковые снимки. Они свидетельствуют о наращивании российских войск на границе с Украиной на территории Беларуси. На снимках видно, что Россия развернула более 100 военных машин и десятков военных палаток, появился новый военный госпиталь. Также, по информации компании, замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

В свою очередь, в Харькове сформированы два пояса обороны на случай вторжения России в Украину. Также, по информации СБУ, в городе работают группы спецназначения военной разведки.

Кроме того, вечером 23 февраля на ночь закрыли аэропорты Харькова и Днепра.

Напомним, что 17 января 2022 года Александр Лукашенко заявил о проведении российско-белорусских учениях "Союзная решимость-2022". Якобы именно из-за этого российские войска появились на границе с Украиной.